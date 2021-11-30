Федерация БиГ отобрала более тысячи квартир у сербов

Правительство Федерации Боснии и Герцеговины приняло поправки к «Закону о продаже квартир с правом аренды», согласно которым их сербские хозяева лишаются права на владение ими или же получают за них мизерную компенсацию.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По оценкам ассоциаций, представляющих сербов в БиГ, речь идет о более чем тысяче квартир, большинство из которых находятся в Сараево и уже заняты бошняками и переданы им в собственность местными властями. В основном речь идет о жилье Югославской народной армии. Так, например, в некоторых городах на территории сегодняшней Федерации БиГ, таких как Травник, Бугойно или Коньиц, бывшая военная отрасль Югославии имела целые комплексы жилых домов.

Согласно новым правовым решениям, в праве на аренду «военных квартир» довоенного периода в Федерации БиГ «будет отказано всем сербам, которые после выезда из этого района приобрели новую недвижимость, то есть право нового проживания», будь то из того же жилого фонда или вновь созданного жилищного фонды вооруженных сил бывшей СФРЮ.

«Небольшому количеству тех, кому не удалось решить свой жилищный вопрос до сих пор, будет выплачиваться пособие в размере тысячи конвертируемых марок (около 500 евро) за квадратный метр, уменьшенное за счет амортизации по ставке один процент в год. Учитывая, что после войны прошло почти три десятилетия, это означает, что сербам будут платить около 350 евро за квадратный метр, хотя в настоящее время рыночная цена квадратного метра в Сараево, например, колеблется от примерно 1 250 до примерно 1 500 евро», – рассказывает председатель Комитета по защите прав сербов в Федерации БиГ Джордже Раданович.

Правозащитник пришел к выводу, что правительство Федерации «забило последний гвоздь в гроб правосудия для сербов в этом образовании», внеся поправки в упомянутый закон.

Раданович также рассказал, что в Федерации БиГ идет процесс так называемой гармонизации земельных реестров, который осуществляется непрозрачно и как таковой используется для лишения сербов права собственности на имущество, унаследованное от предков. Изгнанные исламистами в 90-е сербы не были официально проинформированы об изменениях, поэтому собственность многих из них «уже была зарегистрирована в чужом кадастре» – муниципалитета, кантона и в некоторых случаях соседа.

«Это классический грабеж сербского имущества. Попытка стереть все следы многовекового существования сербского народа на сегодняшней территории этого образования после изгнания сербов из Федерации БиГ (около 130 тысяч из них были изгнаны только из Сараево). Помимо того, что они делают это незаконным, недопустимым и унизительным образом, сербам также посылают сигнал, что они не должны добиваться каких-либо прав в Федерации БиГ», – рассказал председатель Комитета по защите прав сербов в бошнякско-хорватском энтитете.