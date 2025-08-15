Федерализация полностью избавит Украину от будущих войн – Басурин

Только федеративное устройство может обеспечить Украине стабильный и долгосрочный мир.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«О чём мы можем договариваться, по украинскому треку?», – спросил ведущий.

«Это изменение политического устройства и Конституции Украины, с унитарного управления на федеративное или конфедеративное. Я думаю, в этом контексте будут вестись переговоры.

Субъектность той или иной территории должна определяться гражданами, проживающими на этой территории. Это возможность без больших военных действий решать проблему, которые существуют в соседнем государстве», – сказал Басурин.