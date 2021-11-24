Федеральная газета: Началось включение Донбасса в единое пространство с Россией

Новости Украины

Подписанный на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным указ об экономической помощи Донбассу открывает для региона совершенно новые возможности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Документ предполагает снятие всех ограничений на экспорт и импорт для республик ЛДНР, а также приравнивает продукты их предприятий к товарам российского происхождения при госзакупках. Для Донбасса открывается совершенно новое окно возможностей, появляются дополнительные обширные рынки сбыта, возникают серьезные предпосылки для наращивания производств (и, можно быть уверенным, они будут использованы). При этом Донецку и Луганску есть что развивать и продавать — это и уголь, и продукция металлургии, и цемент, и подсолнечное масло, и зерновые. Если коротко: сделан новый важнейший шаг по включению ЛДНР в единое пространство с большой родиной в историческом смысле этого слова», – отмечается в публикации.

Автор материала напоминает, что указ вызвал шквал негодование со стороны официального Киева. При этом обращается внимание, что решению Путина предшествовал захват ВСУ села Старомарьевка в «серой зоне».

«Можно предположить, что действия, предпринимаемые Москвой, не несут изначально роль обязательных. Можно предположить, что они — вынужденная мера, к которой прибегают в тех случаях, когда к консенсусу прийти не удается уже ни при каких обстоятельствах, когда площадка минских переговоров раз за разом приводит к нулевому результату, когда разговор происходит на разных языках», – отмечает издание.

«И подписанный указ — это очередной хороший повод украинской стороне задуматься: не провоцирует ли она сама контрдействия, которые вызывают у нее потом шквал негодования с отправкой нот протеста? И не ждать ли после очередных Старомарьевок какого-нибудь нового указа из Кремля, которого, вероятно, могло и не быть. И лучший контрдовод против подобных «ударов тяжелой артиллерии» – это переговоры. Тем более что волею истории даже есть язык, который обе стороны — Киев и Донбасс — понимают», – резюмирует газета.