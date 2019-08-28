Федеральная земля «Новороссия» едва не появилась в начале 90-х

28.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

После обретения независимости в украинском правительстве рассматривали вопрос превращения государства в федерацию.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостороф» рассказал директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский.

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По его словам, нужно понять, какая есть стратегическая цель по построению государства Украина.

«Поскольку я работаю в правительстве с первого дня независимости в разных качествах, я помню такие дискуссии были: а давайте Украину превратим в пять федеральных земель – будет «Галиция», будет «Новороссия», «Восток», «Причерноморье» и т.п. Модель ФРГ фактически. То есть Украина будет федеративная республика, и будет пять земель. Определенная логика в этом есть, но мы от этого отказались», – вспоминает Корсунский.

Он также отметил, что украинские территории были разными в давние времена.

«У нас даже шесть вариантов алфавита украинского языка существовало в ХVIII веке, потому что Украина была раздроблена, и по-разному трансформировалась культурно. Как говорят по-украински в Полтаве и как говорят по-украински на Западной, отличается», – говорит.

Также его попросили ответить на вопрос, почему все же отказались на заре независимости от федеративного устройства.

«Это сложный вопрос. Там, скорее, олигархические интересы были: каждый хочет иметь свою маленькую область, чтобы ее окучивать. Но потом сошлись на том, что это будет 25 областей плюс Автономная республика Крым. Очень много было дискуссий, что такое «Автономная республика Крым», а почему это не национальная культурная автономия и т.п. Но этот процесс не был серьезным, он не был глубоко продуманным. Это были интересы, скорее, промышленных кланов, которые между собой пытались решить: как, где будет их власть, что они будут держать у себя в руках», – заявил Корсунский.