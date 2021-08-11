Федеральное агентство новостей ответит BBC на фейковое расследование о ситуации в Ливии

Журналисты ФАН вечером в среду, 11 августа, опубликуют разоблачение материала BBC о россиянах в Ливии.

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Британское издание подготовило «фильм-расследование» о россиянах в Ливии. Журналисты утверждают, что в их распоряжении якобы оказался планшет одного из сотрудников «ЧВК Вагнера».

Гаджет был обнаружен под Триполи весной 2020 года. В нем, по словам расследователей BBC, находятся карты и снимки с беспилотников, якобы указывающие на присутствие россиян в Ливии. Журналисты уверяют, что у них также имеется список военной техники, которую запрашивали россияне.

Однако реальной доказательной базы под собой фильм не имеет. Журналисты Федерального агентства новостей разоблачили материал британских коллег, которые вернулись к спекуляциям на громкой теме. Редакция ФАН готовит публикацию своего ответа на псевдорасследование BBC .