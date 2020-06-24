Федеральное ТВ показало парад в Донбассе среди российских регионов

24.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Федеральные телеканалы России демонстрировали без всяких дополнительных пометок среди остальных российских регионов кадры с состоявшихся сегодня в Донецке и Луганске парадов в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Второй год подряд столицы ЛНР и ДНР были представлены на центральном ТВ России без указания на «непризнанную республику» или, того хуже, «восток Украины», отмечает автор Telegram-канала «Охранитель».

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«Просто Донецк. Как Хабаровск, Ростов-на-Дону или Калининград. Хотя, российские флаги на фоне проходящей техники уже подтверждают… Луганск, кстати, тоже дается по российскому ТВ без дополнительных пояснений. Просто «Луганск». Просто парад. Просто российские флаги», – говорится в публикации.

Парад в Донецке, несмотря на карантинные меры, оказался более массовым, чем в предыдущем году. Зрители пришли с детьми и бросали военным – нынешним защитникам Донбасса – цветы под ноги.

Полиция обеспечивала меры безопасности – вежливо проверяла сумки, отсекала шумные компании, разворачивая их и ссылаясь на наличие детей среди зрителей.

Всего в этом году в парадном строю прошли 2,5 тысячи человек, что почти вдвое больше, чем в прошлом.

Кроме того, на параде присутствовала такая новинка как белые кабриолеты на базе ГАЗ-21 «Волга» для принимающего и командующего парадом. До этого несколько лет в этой роли использовались армейские «уазики».

Парад открылся прохождением пеших парадных расчётов, одетых в военную форму времён ВОВ. Среди них были лётчики, моряки, пехотинцы и внутренние войска НКВД.

Традиционно главным украшением парада были девушки из МЧС. При этом один из ветеранов отметил, что они маршировали лучше всех. «Строевая выучка у девушек лучше, чем у мужчин», – отметил ветеран.

Затем в составе механизированной колонны прошло 110 единиц военной техники, включая образцы времён ВОВ, советской техники второй половины XX века. Также на площади прошла трофейная техника, захваченная в боях с ВСУ. Колонну исторических машин возглавил легендарный танк Т-34.

Завершила прохождение механизированной колонны техника противовоздушной обороны: зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», зенитная установка ЗУ-23-2, а также пусковые установки с беспилотными летательными аппаратами, перехваченными у ВСУ при помощи уникальной системы «Террикон М1», разработанной специалистами Донецкой Народной Республики.

Глава ДНР Денис Пушилин перед началом парада вручил юбилейные медали 25 ветеранам Великой Отечественной. Среди фронтовиков – участники боев за Берлин, Сталинград, Николаев, Одессу и, конечно, Донбасс.

«Мы видим, сколько сил в мире тратится на искажение исторической правды о Второй мировой войне, о роли Советского Союза в победе над гитлеровским фашизмом. Неонацизм поднимает голову. Преступная киевская власть проигнорировала суровые уроки той войны и, взяв на вооружение национализм и радикализм, развязала вооруженный конфликт против трудового Донбасса», – отметил Пушилин в своем обращении.

Он поблагодарил нынешних защитников Донбасса, которые «приближают заветный день нашей победы». «Она неминуема, потому что сегодня, как и три четверти века назад, справедливость и правда на нашей стороне», – добавил глава ДНР.

«Очень понравился парад. Лишний раз напомнит бандеровцам, что не лезьте не в свои сани…Счастья, благополучия и всегда держать порох сухим. И скорейшей победы над фашистами», – сказал один из ветеранов.