Федор Лукьянов: «Химеры про «факел демократии» усугубляют хаос»

17.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на яростную критику Дональда Трампа, нынешний президент США Джо Байден, по сути, продолжает политику своего предшественника.

Об этом в «Российской газете», передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

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«Лозунг Байдена «Америка возвращается», который он за время кампании и президентства повторял многократно, на деле означает не выход обратно на глобальную арену, а «возвращается домой». И в этом смысле Байден – продолжатель линии Трампа. В какую бы риторику ни паковались реальные действия, США переключаются на откровенно эгоистическую политику, направленную исключительно на решение собственных проблем», – отмечает политолог-международник.

По его словам, 20 лет назад убежденные неоконсерваторы и неолибералы в Вашингтоне действительно верили, что навязывание универсальных правил по всему миру соответствует интересам Америки.

«Отсюда и безумные планы строительства «современного демократического государства» в Афганистане. Сейчас мечты рассеялись, остается голый прагматизм, правила побоку. В общем, сдвиг в позитивную сторону, химеры про «факел демократии» усугубляют хаос. Но всем американским визави на мировой арене не надо забывать, что добиваться своих целей, теперь прежде всего внутренних, Соединенные Штаты будут любыми средствами. Потому что им это очень важно. А нам надо быть к этому готовыми», – резюмирует Лукьянов.