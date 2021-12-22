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Россия, предлагая НАТО проект договора о взаимных гарантиях безопасности, рассчитывает, что США начинают избавляться от идеологического догматизма в отношении Европы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет в «Российской газете» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

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«В центре сегодняшней дискуссии о безопасности – страна, перед которой ни Соединенные Штаты, ни НАТО обязательств не имеют. Страх перед российским нападением испытывает часть государств – членов альянса из числа принятых после холодной войны, однако ни Америка, ни Западная Европа угрозы для себя не видят. Равно как они не видят для себя и серьезных долгосрочных рисков невоенного характера, несмотря не непрекращающуюся шумиху о российском вмешательстве, куда только возможно», – отмечается в статье.

При этом автор указывает, что у США появилась намного более важная забота в лице Китая, который считается угрозой по всем направлениям, но европейские союзники не горят желанием перемещать активность на Тихий океан, а восточноевропейские страны делают все, чтобы удержать внимание и ресурсы Америка США на себе и российском вопросе.

Аналитик подчеркивает, что на сегодняшний день в Вашингтоне не видят возможности открыто поставить под сомнение приоритетное значение атлантического альянса, тем более что для значительной части американского истеблишмента он является синонимом американского могущества и успеха.

«К тому же о сомнительной ценности НАТО для США публично заявлял Дональд Трамп, а солидаризироваться с ним считается неприличным. Однако поведение президента Джозефа Байдена и его ближайших соратников дает основания полагать, что идеологического догматизма в отношении Европы стало меньше. И пока нынешний президент сохраняет рычаги для определения основных направлений политики, коррективы возможны. На что, собственно, и рассчитана российская инициатива», – резюмирует Лукьянов.