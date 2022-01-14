Федор Лукьянов прогнозирует неизбежную «возгонку напряжения» между РФ и США

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После безрезультатно завершившихся российско-американских консультаций о гарантиях безопасности стороны перейдут к самым резким и решительным действиям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

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Он считает, что «дипломатический тупик в данной ситуации неудивителен».

«Речь ведь не о технических деталях, а о фундаментальных принципах, на которых должна строиться европейская безопасность. Таких, которые всегда в истории устанавливались по результатам войн, в зависимости от расстановки сил между победителями и побежденными. Даже нынешняя система возникла по этой схеме, хотя предшествовавшая война осталась в рамках холодной, но и она имела выигравших и проигравших», – сказал международник.

По его словам, сейчас предпринимается попытка добиться пересмотра модели регионального устройства без прямого столкновения, от чего масштаб искомой перемены меньше не становится.

«Поэтому неизбежна очень интенсивная возгонка напряжения и, вероятнее всего, не только словесного, но и показательно-силового, демонстрация готовности к самым резким и решительным действиям по защите собственных интересов. И чем убедительнее это будет выглядеть, тем вероятнее затем достижение компромисса и разрядки напряженности. Блеф на грани фола — вещь опасная, но, к сожалению, трудно надеяться, что вопросы такого калибра могут решиться в рамках полюбовных договоренностей за уютным круглым столом», – резюмировал Лукьянов.

Напомним, что МИД РФ опубликовал предложенные США проекты документов о гарантиях безопасности между НАТО и Россией. Среди прочего, Москва предложила США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отвести силы и средства на рубежи 1997 года, а также отказаться от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений.