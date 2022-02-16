Федор Лукьянов: Россия показала Западу, что готова применить военную силу

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Новости Украины

За последние годы Россия восстановила потенциал своего влияния и намерена им пользоваться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Российской газете» пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

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Анализируя сложившуюся вокруг Украины ситуацию, он приходит к выводу, что сформулированный для Запада Россией вопрос о гарантиях безопасности не ситуативный, а принципиальный.

«Россия намерена заставить Запад признать, что инерция событий конца ХХ века закончена, лозунг «НАТО – это и есть безопасность» неприменим, пора обсудить условия общежития заново. Тем более что за двадцать лет страна восстановила потенциал влияния и готова им пользоваться», – отмечается в статье.

При этом автор подчеркивает, что сегодня прямая война между Россией и странами западного блока невозможна, а потому в ход идут иные формы противоборства и задействуются конкурентные преимущества обеих сторон.

«Преимущество России в том, что ее военные возможности в регионе конфликта несопоставимы с возможностями США и НАТО, а также Россия при крайнем развитии событий способна их применить. Она это уже доказывала. В отличие от западных стран, которые категорически подчеркивают, что участвовать в конфликте напрямую не будут», – пишет эксперт.

В то же время, продолжает международник, у США есть такое преимущество, как тотальное доминирование в мировом информационном пространстве, позволяющее создать выгодный для себя и крайне неблагоприятный для России глобальный нарратив.

«И этот свой инструмент, благодаря которому легко нагнать психоз поистине мирового значения, США задействуют сейчас по полной программе. Забавно, что при этом не обращают внимания даже на собственно объект патроната (Украина), который пытается слабо возражать против такого нагнетания, поскольку является его первой жертвой», – резюмирует Лукьянов.