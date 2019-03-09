Федор Лукьянов: С Украиной – полный швах, а что делать – в Москве не знают

09.03.2019, Рига, Владимир Гладков

Украинский кризис является трагедией не только для населения бывшей советской республики, но и России. Стратегия Киева на полный разрыв с РФ взамен на евроинтеграцию – ошибочна, надежды на новое расширение Евросоюза тщетны. Однако у Москвы нет четкой цели, чего нужно добиться в отношении Украины – Россия действует не по плану, а по инерции.

Об этом в эфире радио «Baltkom» заявил российский политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас происходит, во-первых – чудовищная трагедия, потому что весь этот процесс, на мой взгляд, никому из участников, – ни с российской, ни с украинской стороны, – ничего хорошего не несёт.

Процесс строительства украинской государственности на принципе максимальной дистанцированности и любой ценой, отрыва от России: культурной, экономической, политической, гуманитарной – как угодно, это путь не только очень жестокий, но ещё и, по-моему, тупиковый. Потому что отрывать-то можно, а куда приклеивать – непонятно.

Если бы Украина занялась этим на 15-20 лет раньше, тогда хотя бы было ясно, куда стремиться. Сейчас стремиться уже некуда, потому что та Европейская интеграция, модель, которая была, её уже скоро не будет, она станет совсем другой, и туда уже никого звать не будут из тех стран, которые туда стремятся.

Для России это ужасная трагедия тоже, потому что идея Русского мира, которая сама по себе вполне легитимна, то есть некое сообщество культурно-исторически близкое, она в результате украинских событий потерпела если не полный провал, то несёт тяжелейший удар. И результат достигнут противоположный», – рассказал Лукьянов.

«С другой стороны, глядя на политическую жизнь Украины, то это труха, которая все равно опадёт. Посмотрите на избирательную кампанию, на политиков. Это не может долго продолжаться. Либо появится новое поколение гораздо более здоровых ментально и морально людей, либо вот этот процесс, не ведущий никуда, будет продолжаться.

У России по отношению к Украине, как мне кажется, сейчас никакого целеполагания нет. И это тоже очень печально, потому что мы, скорее, плывём по течению», – резюмировал эксперт.