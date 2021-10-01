Федына: Венгрия – только начало, вся Европа подсядет на московский газовый героин

Вслед за Венгрией сепаратные договоры на поставку газа в обход Украины подпишут и другие страны Евросоюза. Это позволит России полностью отказаться от украинской ГТС и загрузить «Северный поток-2».

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила депутат Верховной рады София Федына от партии Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Венгрия, на самом деле, является только, скажем, сигнальным примером. Потому что Венгрия, руководствуясь так называемым, как они сказали, суверенным правом, подписали для себя выгодный контракт. Московская федерация шантажом на рынке газа сделала все, чтобы страны искали, где купить дешевле, потому что цена в тысячу долларов является абсолютно невероятной для европейского рынка. И Венгрия сегодня говорит, что Европейский Союз не имеет права вмешиваться в ее внутренние дела, как и откуда ей взять газ.

А что мешает следующей Австрии, которая имеет очень много газпромовских дочерних компаний, сделать то же самое? А что мешает это сделать также Сербии, которая имеет очень сильные промосковские настроения? А что мешает такой же отдельный контракт подписать той же Германии, чье руководство, как только увольняется с высших должностей власти или там заканчиваются выборы, они идут работать в структуры «Газпрома», о чем мы имеем огромный список?

И так, тихо-тихо, пользуясь «суверенным правом» других европейских государств, Москва может подписать договоры почти со всеми государствами Европейского Союза.

А что, если придет момент, что в Европейском Союзе государств, которые не имеют прямого контракта с Москвой, будет меньшинство? А тогда изменятся директивы, тогда изменится конъюнктура.

Мы все понимаем, что Московская федерация, благодаря и этим соглашениям, и возможному будущему запуску «Северного потока», – садит всех не просто на газовую иглу, она подсаживает всю Европу на газовый героин», – заявила Федына.