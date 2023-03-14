Федына злится: В топ-100 украинских песен лишь славят Зеленского

Вадим Москаленко .  
14.03.2023 21:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киевские власти полностью вытеснили из трансляций «независимых» украинских исполнителей, вместо которых массово внедряют артистов, поющие хвалебные оды президенту Украины Зеленскому.

Об этом в эфире «5 канала» заявила известная как «голос Евромайдана» депутат Рады от «Европейской солидарности» София Федына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские власти полностью вытеснили из трансляций «независимых» украинских исполнителей, вместо которых массово внедряют артистов,...

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«Недавно я смотрела топ-100 украинских песен на Украине. Слава Богу, хоть на украинском языке, уже супер. Но я увидела единицы тех, кто являются независимыми исполнителями, не ложащимися ни под кого, не ретранслирующие «офисную» позицию, не цитирующие Зеленского в своих песнях, а тех, кто действительно работают годами на украинскую армию, которые самодостаточные. Их там… если есть одна песня, то супер! А в подавляющем большинстве нет, а есть исполнители, у которых по 15-20 песен», – негодовала она.

«Если ты проанализируешь эти песни, а я как певица анализирую – там Зеленского вспомнили, там Зеленского процитировали, там голос ещё кого-то придворного. Нам навязывают нарративы, что есть хорошие – свои, и есть все остальные. А это совсем неправильно», – возмутилась Федына.

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