Федына злится: В топ-100 украинских песен лишь славят Зеленского

Киевские власти полностью вытеснили из трансляций «независимых» украинских исполнителей, вместо которых массово внедряют артистов, поющие хвалебные оды президенту Украины Зеленскому.

Об этом в эфире «5 канала» заявила известная как «голос Евромайдана» депутат Рады от «Европейской солидарности» София Федына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно я смотрела топ-100 украинских песен на Украине. Слава Богу, хоть на украинском языке, уже супер. Но я увидела единицы тех, кто являются независимыми исполнителями, не ложащимися ни под кого, не ретранслирующие «офисную» позицию, не цитирующие Зеленского в своих песнях, а тех, кто действительно работают годами на украинскую армию, которые самодостаточные. Их там… если есть одна песня, то супер! А в подавляющем большинстве нет, а есть исполнители, у которых по 15-20 песен», – негодовала она.

«Если ты проанализируешь эти песни, а я как певица анализирую – там Зеленского вспомнили, там Зеленского процитировали, там голос ещё кого-то придворного. Нам навязывают нарративы, что есть хорошие – свои, и есть все остальные. А это совсем неправильно», – возмутилась Федына.