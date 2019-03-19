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19.03.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Русская Весна, Цензура
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«Феерические кретины»: Гости из Москвы о закрасивших Чалого на плакатах в Крыму

Журналисты федеральных изданий, посетившие Крым для освещения годовщины Русской весны, подвергли резкой критике инициаторов создания плакатов, развешанных в Симферополе, где на историческом фото, сделанном в момент воссоединения полуострова с Россией, был заретуширован лидер протестов в Севастополе Алексей Чалый.

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На фотографии плакатов, появившихся в Симферополе накануне празднования пятой годовщины воссоединения с Россией, обратили внимание пользователи социальных сетей. На историческом снимке авторы решили оставить только президента Владимира Путина и руководство Республики Крым, а лидера Севастополя – закрасить.

«Закрасившие в Крыму Чалого на известной фотографии, конечно, феерические кретины.  И политически безграмотные», – прокомментировал известный военкор Александр Коц, указав на то, что Чалый на торжествах и пять лет спустя был рядом с Путиным.

«То, что с баннера убрали Чалого – это, конечно, верх идиотизма. Если местные товарищи полагают, что такие манипуляции с фотошопом помогут им сохранить под задницей теплые кресла, то возникают сомнения в их адекатности. Не будем говорить о том, что это тупо непорядочно и непрофессионально. Скажем только то, что мало кто вложил в регион столько, сколько это сделал Алексей Михайлович, в том числе и в плане «русской весны». И вообще, попахивает провокацией против Аксенова и Константинова», – рассуждает публицистка Мария Катасонова.

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