Феерическое видео: Драка украинских раскольников в храме Одессы

05.03.2020, Одесса, Михаил Рябов

Одесское издание «Трасса 95» опубликовало видео потасовки украинских раскольников в одном из храмов Одессы – там разгорелся конфликт между бывшим и новым настоятелем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После создания при лоббировании США т.н. «ПЦУ» среди украинских раскольников разгорелась конкурентная борьба за имущество. Осознав, что дарованный «томос» лишает самостийности и ставит новую структуру в зависимость от Стамбула, самопровозглашенный «патриарх Филарет» отказался распускать свой «киевский патриархат».

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