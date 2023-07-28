Фейерверк увидят в Бухаресте – Кедми о последствиях провокации в Приднестровье

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Если Молдова пригласит ВСУ в Приднестровье, то Россия высадит войска в Чопе и Кишеневе.

Об этом в эфире израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кедми, это станет началом конца режима Санду.

«Такой шаг, если будет, он может послужить началом конца режима, который сегодня в Кишиневе. Это очень просто, и Россия это сделает, потому что… что думают эти недоумки? Украинские войска пойдут в Приднестровье? А тогда, может быть, российские войска появятся в Чопе, а российский десант высадится в Молдове и в Кишиневе», – сказал Кедми.

Эксперт также подчеркнул, что к необратимым последствиям приведет и провокация в Приднестровье, где находится крупный военный арсенал.

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«Допустим, российские войска уйдут, скажут украинцам – возьмите, а кто гарантирует, что они все это не заминировали? Тогда все это взлетит к одной маме вместе с вошедшими украинскими войсками. А есть другой вариант – российские войска оставили, зашли туда украинцы, и база будет уничтожена российскими ракетами. Кто-нибудь представляет, какой фейерверк будет? До Вашингтона будут видеть огни, в Бухаресте точно», – заключил он.