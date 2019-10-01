Фейгин грезит развалом РФ, но недоволен крепким здоровьем Путина

01.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Бывший московский адвокат Марк Фейгин, лишенный лицензии по иску видеоблогера Анатолия Шария, пророчит распад России на несколько десятков государств.

Об этом он заявил в интервью журналу «Країна». По его словам, Россия пытается возродить империю, но у нее нет на это ресурсов

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«На ее месте может возникнуть десяток государств, которые сейчас удерживают искусственно. Чечня – это исламское квазишариатское образование, никак не соответствующее институтам, социальному укладу, традициям России. Два объединения, искусственно склеенные военными и репрессивными методами. Распад – неизбежен», – утверждает адвокат.

Он полагает, что Россия распадется, когда не станет президента Владимира Путина.

«Когда не станет Путина, удерживать вместе это пространство будет некому и нечем. Персоналистская тоталитарная система не жизнеспособна, когда исчезает лицо, на котором все держится. Конфликт может начаться еще до смерти, если старый Путин будет не в состоянии принимать решения. Но глава Кремля может править еще 20-30 лет. У него крепкое здоровье», – сожалеет Фейгин.

Отметим, что практически все дела, за которые брался Фейгин, он проиграл. Так, например, киевские эксперты признали, что осужденному в Москве украинскому шпиону Роману Сущенко не повезло с защитником, которым был Фейгин.