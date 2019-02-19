Фейгин клянчит США более жестких санкций против России

19.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Одиозный российский адвокат Марк Фейгин, защищающий украинских террористов и диверсантов, призвал к полномасштабному введению максимально жестких санкций против России.

Об этом он заявил в эфире интернет-канала UkrLife, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва поддастся только давлению экономического характера. Если бы остановили «Северный поток», они бы отдали всех моряков. Если бы введены были санкции против нефте-газового сектора российского… Никто не готов ради политических дивидендов терять деньги. Кремль, который очень монитарен, их деньги интересуют в первую очередь.

Они готовы на любое противостояние, но только не теряя личных денег. Но, почему-то, этого никто не делает, никто не вводит жестких санкций для того, чтобы решить маленькую локальную проблему, которую можно было бы, с моей точки зрения, легко решить, если бы этот ультиматум предполагал не просто призыв, не просто обращение, а решение.

Я изначально, когда ездил в Вашингтон, говорил, что вводить нужно санкции все и сразу, а потом по чуть-чуть снимать взамен на какие-то договоренности. А то, что делает ЕС и Вашингтон, вводя эти небольшие санкции, рассчитывая, что они будут подымать ситуацию, а происходит обратное – действительно, Москва приспосабливается к этим санкциям, ее позиция становится еще жестче», – заявил Фейгин.