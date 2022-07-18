Фейгин пообещал Арестовичу «исправить русский народ»

Украинцы вместе с российскими либералами обещают свергнуть кремлёвский режим, а потом заняться перевоспитанием народов РФ.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе совместного эфира с бежавшим в Литву либеральным адвокатом Марком Фейгиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим – похороним, это касается кремлёвского режима. Кода я говорю о народах России, мы договоримся. У нас всё будет замечательно. У нас есть Марк Фейгин и его друзья», – сказал Арестович

«Мы народ исправим» – пообещал Фейгин

«За это можно не волноваться, они у вас там наведут порядок. А кремлёвский мы скинем вместе, чтобы быть точным. Поэтому волноваться не о чем. У нас есть план прыгаете вы там, не прыгаете, мобилизуетесь, не мобилизуетесь, снимаете Рогозина, ставите Рогозина нам по фиг абсолютно. Мы идём по плану, этот план реализуется вместе с нашими союзниками. Привет вам от Саудовской Аравии, Иордании и некоторых других стран», – заявил Арестович.