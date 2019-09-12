Фейгин предостерегает: Зеленский сдаст всё

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украину в ближайшее время ждет новая «зрада» – условием для следующего обмена заключенными со стороны России будет амнистия для участников боевых действий на Донбассе и особый статус региона.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил адвокат украинских террористов и экстремистов Марк Фейгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, просто так вернуть остальных осужденных в России людей из украинского списка не выйдет.

«Я думаю, там будет тяжелее ситуация. Есть формальный предлог – у них и украинское, и российское гражданство, в котором они насильно наделили в Крыму этих крымских татар…

Он (Путин, – авт.) однозначно потребует каких-то других уступок. Не людей, ну так интересы какие-то по Донбассу. Я думаю, что речь зайдет об особом статусе Донбасса однозначно.

Если состоится этот на высшем уровне «Нормандский формат», то точно будет звучать вопрос об особом статусе и об амнистии. Я думаю, это самых главных два вопроса, которые будут условием», – поделился Фейгин своими опасениями.