14.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Госсовет Российской Федерации, который получит широкие полномочия в измененной Конституции РФ, создается для того, чтобы в будущем управлять присоединенными к России Белоруссии, Украине и непризнанными республиками.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил российский либеральный адвокат, защищающий меджлисовцев и украинских экстремистов, Марк Фейгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это все дымовая завеса, чтобы все-таки воссоздать нечто похожее, такое прокси-СССР. Кстати, орган, Госсовет, который 15-го января, когда Путин выступал перед Федеральным Собранием, многим казалось, что сценарий предполагает, что Госсовет станет надгосударственной структурой, объединяющей несколько будущих субъектов, которые войдут в так называемое Союзное государство. Прежде всего, речь идет о Белоруссии, поскольку аншлюс Белоруссии, аннексия Белоруссии – это самый ближайший план для Москвы, она сейчас занимается его реализацией. С разной степенью успешности, там сопротивляется руководство Белоруссии в лице ее президента, но все-таки этот план не отринут. И в отношении Украины, в принципе, такие же планы имеются.

Я так думаю, что если Госсовет останется так, как он предполагается через поправки в Конституцию, то этот орган станет прото-органом, который, возможно, в дальнейшем возьмет на себя функцию по объединению всех лимитрофных или непризнанных республик в нечто единое целое. Так что я думаю, у этого есть такая имперская перспектива», – заявил Фейгин.