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Процессы, наблюдаемые сегодня в США, грозят Украине проблемами с получением военной помощи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», бывший российский адвокат, бежавший из страны либерал Марк Фейгин, обслуживающий интересы заукраинской пропаганды.

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«Украине надо опасаться изоляции определенной. Потому что процессы, которые идут в США, могут оказать влияние на уже идущие процессы проблем получения финансовой и военной помощи, которая обеспечивается этими финансами. Это проблема точно может быть», – сказал Фейгин в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону, скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой.

По его словам, эта ситуация «немного усугубляется» в связи с избранием спикером палаты представителей Маяка Джонсона.

«Он заявил, что мы поддерживаем Украину. Но он трампист. Какая-то игра здесь тоже будет, ее нельзя исключать», – полагает либерал.

Он видит угрозу для Киева и в смещении внимания на Ближний Восток, поскольку придется «делить средства между Израилем и Украиной».

«Это очень опасная вещь, и здесь не решается так: давайте нам помогать, а про Израиль забудем. Там есть обязательства. Там есть договор между Вашингтоном и Израилем», – добавил собеседник Гордона.

Либерал добавил, что есть ряд более мелких проблем, которые могут стать угрозой для Украины. Правда, Фейгин считает, что все это можно предотвратить, если на следующем саммите НАТО, который пройдет в США, Украине предложат вступить в НАТО.