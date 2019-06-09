Фейгин упомянул о расстрелах и посадках противников либералов в России

09.06.2019, Тракай, Владимир Гладков

Российские либералы абсолютно законно начали формировать свой аналог скандального украинского проекта «Миротворец» – «списки Путина», куда вносятся имена неугодных авторам представителей правящего режима и граждан, лояльные властям РФ.

Об этом в ходе либерального «VII Форума свободной России» заявил адвокат Марк Фейгин, защищавший украинских террористов и диверсантов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку был затронут вопрос более практической плоскости относительно люстрации, мы ж уже работаем, у нас создан «список Путина», база «списка Путина» – это огромная работа.

И, кстати, эта дискуссия возникла по поводу этого списка. Можем ли мы, имеем ли мы такое моральное право давать морально-политическую оценку этим людям, вносить в нашу базу? Мы отвечаем: да, можем.

В том числе и потому, что мы указываем определённый ориентир, как должны поступать люди, если уж они как минимум не хотят участвовать в борьбе с путинским режимом, но как минимум не соучаствовать в его сохранении. Поэтому для них моральная оценка того, что они делают, и моральная цена должна быть очень высокой.

Вот, мы имеем такое право – давать им эту оценку и поступать именно так, вносить их на наших собраниях в эти списки. В конце концов, их не расстреливают и не сажают после немедленного внесения туда», – заявил Фейгин.

«Если они хотят каким-то образом исправить свою карму в этом колесе Сансары, то это всё очень просто делается. Я, например, завтра возвращаюсь в Москву, я живу там, непосредственно в России, и я не рассказываю всех деталей, какими прелестями охвачена моя жизнь, в том числе и посредством всех этих товарищей, которые хотят одновременно подписывать письма и совершать что-то в качестве доверенных лиц этой власти, но одновременно чтобы их любили, то есть, закрывали глаза на все эти их моральные проступки.

У них есть открытая возможность поддерживать не обязательно нас, не обязательно форум, не обязательно его активистов, но просто дать возможность понять, что они придерживаются этих моральных оценок – что хорошо, что плохо, чего мы за этими людьми, за этими коллаборационистами пока не видим», – добавил либерал.