Фейк о Крыме от президента Эстонии: «Трехлетний мальчик на минном поле»

23.08.2021 13:11 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Выступающие на форуме «Крымская платформа», организованном Киевом, углубляются в чертоги памяти, чтобы описать «ужасы оккупации».

Так, президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, как увидела очереди на границе с полуостровом из людей, которые хотели попасть в Крым и бегущего по минному полю ребенка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я посетила контрольно-пропускной пункт «Чонгар» возле Крыма. Я увидела там много людей разного возраста – мужчин, женщин, детей, которые двигались в Крым, чтобы увидеть своих родных, близких. Тот путь, через который они должны были пройти, был окружен минами. Внезапно я увидела, как трехлетний ребенок убегал от своих родителей сквозь заминированное поле. Дорогие друзья, это было очень глубокое негативное переживание для меня», – поделилась Кальюлайд.

Политолог Владимир Корнилов в своем блоге посчитал выступление эстонского лидера самым веселым на форуме.

«Пока что самым веселым выступлением на «крымской платформе» является спич президента Эстонии. Она заявила, что на КПП «Чонгар» увидела, как старики и дети пробираются в «оккупированный» Крым через мины. И с ужасом рассказала, как 3-летний ребёнок убегал от своих родителей через минное поле.

Не уточнила, правда, как она узнала его возраст и почему он героически убегал от родителей. Не хотел попасть под «оккупацию»?», – недоумевает Корнилов.