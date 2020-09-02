02.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Донбасс, Политика, Скандал, Украина
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Фейк от ООН: Снимок замученного СБУ дончанина выдали за пытки белорусского ОМОНа


В Организации объединённых наций официально обвинили белорусских правоохранителей в пытках протестующих.

Об этом сообщили в пресс-службе ООН, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Произошедшее на своей странице в Facebook прокомментировал политолог Владимир Корнилов. Он подчеркнул, что в качестве «наглядного доказательства» творимых в Белоруссии зверств в ООН опубликовали фотографию дончанина, в 2014 году замученного в застенках СБУ.


«Фейки о Белоруссии распространяют уже на уровне ООН. Официальный Твиттер ООН, приводя заявление о пытках в этой стране, снабдил все фотографией дончанина Александра Агафонова, замученного в застенках СБУ в 2014 году. За его убийство никто не наказан. Зато теперь можно списать на зверства Батьки», – написал Корнилов.

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