«Фейки это мелочевка» – эксперт рассказал сенаторам об информационных войнах

Елена Острякова.  
07.02.2024 21:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Информвойна, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Информационные войны нужно отличать от информационных кампаний и деятельности блогеров, корреспондентов и выяснения отношений в информационном пространстве. Это особый вид вооруженного конфликта, в котором столкновение сторон происходит в форме информационных операций с применением вредоносных технологий, которые носят название «информационное оружие». Информационные войны ведут только спецслужбы и разведки. Операции направлены не на общественное мнение, а против лиц, принимающих решения.

Об этом рассказал профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ Андрей Манойло на «Времени эксперта» на пленарном заседании Совета Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Информационные войны нужно отличать от информационных кампаний и деятельности блогеров, корреспондентов и выяснения отношений...

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«Фейки это не операции и не акции, и даже не атаки. Фейки представляют собой особый узкоспециализированный инструмент воздействия на психику человека. По сравнению с классическими информационными операциями – фейки это мелочевка», – сказал Манойло.

Эксперт утверждает, что фейки составляют 1% от всего объема пропаганды, которая ведется классическими методами. Они используются для отвлечения сил и средств противника, способных противостоять методам информационной войны, – на негодный объект.

«Если мы все свои силы бросаем на разоблачение фейков, это означает, что 99% нашего периметра оказывается беззащитным и без прикрытия. И западные спецслужбы могут свободно проводить свои спецоперации, не встречая сопротивления», – сказал Манойло.

Он считает, что Украина умело использует инфраструктуру противника, заставляя российские СМИ воспроизводить и тиражировать свои фейки. Следует ли из слов «профессора политологии», что надо перестать разоблачать вражескую ложь, например, о Буче – осталось непонятным.

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