«Фейки это мелочевка» – эксперт рассказал сенаторам об информационных войнах

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Информационные войны нужно отличать от информационных кампаний и деятельности блогеров, корреспондентов и выяснения отношений в информационном пространстве. Это особый вид вооруженного конфликта, в котором столкновение сторон происходит в форме информационных операций с применением вредоносных технологий, которые носят название «информационное оружие». Информационные войны ведут только спецслужбы и разведки. Операции направлены не на общественное мнение, а против лиц, принимающих решения.

Об этом рассказал профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ Андрей Манойло на «Времени эксперта» на пленарном заседании Совета Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фейки это не операции и не акции, и даже не атаки. Фейки представляют собой особый узкоспециализированный инструмент воздействия на психику человека. По сравнению с классическими информационными операциями – фейки это мелочевка», – сказал Манойло.

Эксперт утверждает, что фейки составляют 1% от всего объема пропаганды, которая ведется классическими методами. Они используются для отвлечения сил и средств противника, способных противостоять методам информационной войны, – на негодный объект.

«Если мы все свои силы бросаем на разоблачение фейков, это означает, что 99% нашего периметра оказывается беззащитным и без прикрытия. И западные спецслужбы могут свободно проводить свои спецоперации, не встречая сопротивления», – сказал Манойло.

Он считает, что Украина умело использует инфраструктуру противника, заставляя российские СМИ воспроизводить и тиражировать свои фейки. Следует ли из слов «профессора политологии», что надо перестать разоблачать вражескую ложь, например, о Буче – осталось непонятным.