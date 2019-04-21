Фейкометы Миротворца испугались – жены Зеленского больше нет на сайте

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

После уличения во лжи и развернувшегося скандала с одиозного сайта Миротворец убрали данные о супруге кандидата в президенты Владимира Зеленского Елене, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующий запрос на сайте не дает результатов.

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Ранее сообщалось, что жену Зеленского внесли на «Миротворец». Причина, по которой Елена Зеленская попала на сайт – «информатор боевиков», сказано в описании на сайте. Сообщалось о посте Елены Зеленской за 2014 год о якобы сборе информации касательно передвижения войск ВСУ, который, как пишут на сайте, она впоследствии удалила.

Этот фейк был разоблачен видеоблогером Анатолием Шарием. Кроме того, в Сеть попали скриншоты с официального сайта самого Порошенко, где он в своей речи на Мюнхенской конференции называл военных с неконтролируемых территорий “повстанцами”, а не “боевиками”. После этого сотрудников АП уличили в том, что они поспешно заменяют в тексте Порошенко слова “повстанцы” на “боевики” задним числом.

Напомним, во время предвыборных дебатов Владимир Зеленский озвучил Порошенко вопрос ото граждан, правда ли, что конфеты Рошен можно найти в пайках “повстанцев ДНР и ЛНР”. Этот вопрос вызвал истерику у Порошенко, боты которого начали раскручивать в соцсетях кампанию против Зеленского из-за использования слов, которые, по их мнению, “отрицают присутствие российских войск на Донбассе”.