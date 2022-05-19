Фейкомёт Боррель скармливает зомбированным европейцам «рекордные российские потери» – эксперты

Новости Украины

Запад сознательно пытается завысить информацию о потерях российских военных в рамках спецоперации на Украине, чтобы оправдаться перед своими налогоплательщиками в расходовании средств на поддержку киевского режима.

В эту канву ложатся и слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который посчитал, что за время спецоперации Россия потеряла 15% своей армии, что якобы является мировым рекордом. Слова еврочиновника цитирует BBC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не осмелился предположить, как долго Россия еще сможет упорствовать. Если это правда, что Россия с начала войны потеряла 15% своих военных, то это мировой рекорд по потерям для армии, вторгающейся в страну», – заявил Боррель.

По мнению военных экспертов, опрошенных «ПолитНавигатором», информация главного дипломата ЕС взята «с потолка» и ничем не обоснована.

«Очевидно, что он работает одним из главных фейконосцев всего западного мира. Потому что на карту поставлено многое, в том числе и финансовое влияние со стороны ЕС. Надо оправдываться перед налогоплательщиками, соответственно, санкции бьют по собственному населению, а они, оказывается, не всегда действенными оказываются. Все, что можно было вычистить из арсеналов бывшего Советского Союза, они уже вычистили. Сейчас то, что они передают, не оказывает того эффекта, который бы им хотелось получить. Ясно, что на фоне того, что происходит сейчас на «Азовстали», в районе Северодонецка, Лисичанска, где фактически сформирован новый котел, надо что-то говорить, накачивать новым оружием. Но эта задача не имеет никаких перспектив, потому что все это уничтожается на дальних подступах. Это законная цель для ВКС и ракетчиков, чтобы не приблизилось к передовой. Поэтому и звучат такие заявления от человека, который должен заниматься другими процессами. А он ведет себя как преемник политики известного русофоба Маккейна, это очевидно, когда видишь его заявления. К сожалению, это тупик европейской политики во главе с тупиковым вождем», – заявил капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Я вообще не понял, что значит его заявление. Как это он так установил, каким образом? И почему это называет мировым рекордом? Вообще, это напоминает бред сумасшедшего», – подчеркнул военный эксперт Александр Храмчихин.