«Фейкомёт!» – украинский неонацист набросился на отъявленного шведского русофоба

23.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Киевляне ищут бомбоубежища, прячут еду и готовятся к экстренной эвакуации на Западную Украину, опасаясь бомбардировок столицы.

Об этом в своем блоге пишет бывший советник президента Украины, экс-член Наблюдательного совета «Укрзализницы», шведский дипломат Андерс Аслунд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Аслунда, ситуация в украинской столице близка к панической.

«То, что я слышу из Киева сегодня и вчера, похоже на панику. Люди находят бомбоубежища, хранят еду и готовятся к возможной эвакуации на машине в Западную Украину, поскольку границы закрыты из-за Covid. Главный страх – это, в первую очередь, бомбардировка Киева авиацией», – написал Аслунд.

Его слова вызвали негодование у праворадикалов. Одиозный функционер неонацистских запрещенных в РФ «Азова» и «Национального корпуса», боевик Сергей Коротких в своем блоге жестко раскритиковал позицию Аслунда, который «позорит незалежную».

«Старая леваческая сволочь из Швеции по имени Андерс Аслунд как всегда создает негативный образ Украины для внешнего употребления. Оказывается, в Киеве сейчас люди прячут еду и сами живут в бомбоубежищах, и собираются массово переселяться на Западную Украину – так сильно все боятся Путина.

Самое противное в данной ситуации, что этот старый лось до 2020 года был членом наблюдательного совета (да-да, снова эта тема) «Укрзалізниці» и получал от украинского бюджета страшно сказать, какие деньги. Но я все равно скажу – например, с сентября 2018 по май 2020 мы с вами, как налогоплательщики, заплатили этому фейкомету 11 733 333 гривен», – злится неонацист.