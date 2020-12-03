Фейковая церковь Порошенко гадит в Крыму и отказывается убирать за собой

03.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Так называемую «Крымскую епархию ПЦУ», которую возглавляет перебежчик из неканонического «Киевского патриархата» митрополит Климент (Павел Кущ), обязали самостоятельно снести деревянный храм в Евпатории, который находится там незаконно.

Постановление о сносе уже выписывалось Кущу, но он не предпринял никаких действий, за что теперь должен оплатить штраф в размере 30-ти тысяч гривен.

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Об этом в своем блоге сообщил беглый крымский майдановец, возглавивший недавно «Краевую раду украинцев Крыма», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«1 декабря митрополит Климент получил очередную весть от представителей так называемой российской Фемиды, а именно протокол от 18 ноября 2020 об административном правонарушении, где Управление Крымской Епархии обвиняют в невыполнении решения так называемого Евпаторийского городского суда, вступившего в законную силу еще 20 января 2020 . В частности, в невыполнении работ по демонтажу храма прихода во имя Успения образа Божией Матери «Неопалимая Купина».

В связи с неисполнением решения «суда» 3 ноября 2020 «старшим судебным приставом по г.Евпатории» В.Н. Мороз вынесено постановление, согласно которому украинская церковь признана виновной в том, что не осуществила демонтаж храма, и потому должна уплатить административный штраф в сумме 30 тыс. рублей», – негодует Щекун.

На это отреагировала фейковая «прокуратура АР Крым и города Севастополя» и возбудила свое уголовное дело в отношении российских правоохранителей.

«Такие действия оккупантов является прямым нарушением норм международного гуманитарного права и очередным подтверждением дискриминации и давления на единую украинскую религиозную общину в Крыму. Следовательно, прокуратура АР Крым и города Севастополя, в рамках уголовного производства, предоставит соответствующую правовую оценку указанным действиям представителей оккупационных властей», – говорится в сообщении пресс-службы «прокуратуры АРК».

Напомним,что так называемая епархия ПЦУ или же УПЦ Киевского патриархата не имеют никакого права на работу в Крыму. Ей дали достаточно времени для перерегистрации. Но за почти семь лет нахождения Крыма в составе России ничего не было сделано, заявил «ПолитНавигатору» доцент кафедры культурологи и религиоведения Крымского федерального университета Николай Кузьмин.

«Были предоставлены все возможности для перерегистрации. Сроки перерегистрации религиозных организаций продлевались, и несколько лет никаких мер в отношении действовавшей незаконно по законодательству Российской Федерации религиозной организации не предпринималось. Но раз она не зарегистрировалась, а владеть имуществом могут только организации, то есть, юридические лица.

Несколько лет они владели имуществом, распоряжались после окончания сроков регистрации, и к ним никто никаких мер не предпринимал. Им были предоставлены все возможности легализовать себя в юридическом поле. Но после того, как они от этого принципиально отказались, соответственно, надо предпринимать меры.

По сути, то сооружение, что в Евпатории сейчас, – это бесхозное имущество, с которым нужно что-то делать. Так или иначе, действия крымских правоохранительных органов правомерны – не может этот процесс продолжаться бесконечно. Надо выбирать – либо в одну сторону, либо в другую. А украинская прокуратура – это фейковая организация, которая живет в режиме реагирования.

Это виртуальная организация в информационном пространстве. Если бы у нас ничего не сообщали, то они бы не возбуждали никаких дел. Это организация, существующая для заполнения информационного пространства, и никакого отношения к правоотношениям в Крыму она не имеет», – заявил Кузьмин.