Фейковая социология нужна Порошенко для легализации махинаций в ЦИК

25.03.2019, Киев, Игорь Петров

Штаб Петра Порошенко не случайно вбрасывает в придворные СМИ фейковые результаты социологических исследований, где у действующего президента якобы фиксируется высокая популярность.

Фальсифицированные данные соцопросов будут затем использованы для масштабных махинаций, которые легализует ЦИК Украины, чей состав подконтролен Порошенко.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Реестр избирателей отличается рядом «чудес». Вскрыты факты, когда в одной квартире прописано несколько сот человек, когда люди не обнаруживают себя в реестре.

Это халтура, за которой тянутся махинации.

Более миллиона избирателей, которые сменили место регистрации – серьезная цифра с учетом поправок на явку. Этой цифрой можно манипулировать. Будут ли это делать? Безусловно.

Украинские заробитчане в России отрезаны от возможности голосования. Но, мне кажется, не сколько эти «мертвые души», сколько многоуровневая система фальсификации будет определять картину.

Социология за хорошие деньги нарисует все, что угодно. Очевидно, с помощью социологии будут пытаться легализовать результат будущей фальсификации», – сказал Небоженко.