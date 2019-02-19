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19.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Русская Весна, Сюжет дня, Украина
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Фейковая украинская прокуратура пытается дотянуться до крымских ополченцев

Подконтрольная Киеву так называемая «Прокуратуры АР Крым» возбудила уголовное дело и объявила в розыск членов подразделения «Рубеж», входившего в крымскую самооборону во время «Русской весны».

По мнению украинского ведомства, девять членов подразделения, работавшие в Севастополе, участвовали в захвате кораблей ВМС Украины, захвате воинских частей ВСУ и установке блок-постов на полуострове.

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Об этом говорится в сообщении «прокуратуры», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Было установлено 9 участников «Рубеж», которые начиная с марта 2014 принимали участие в вооруженном захвате корвета ВМС Украины «Хмельницкий», разведывательного корабля «Славутич», военных частей ВСУ. Также, активно способствовали развертыванию и деятельности блок-постов.

Указанные лица подозреваются в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования). Уголовная ответственность по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы. Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в указанном уголовном производстве», – говорится в сообщении.

В случае, если до крымских ополченцев доберутся украинские силовики, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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