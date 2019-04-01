Фейковые украинские выборы не будут признаны, предупредили в Москве

01.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Если в ходе президентских выборов на Украине станет очевидна победа одного из кандидатов в результате массовых фальсификаций, Россия не должна признавать объявленный в Киеве итог голосования, поскольку всего спустя несколько месяцев должна состояться избирательная кампания в Верховную Раду.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будут массовые нарушения, и мы признаем выборы, какой это будет сигнал для парламентских выборов? Там «накидают» по полной! И там реальная есть возможность у Юго-Востока пройти.

РФ должна принять важное решение: если по итогам этой избирательной кампании реально будут нарушения, непризнание этих нарушений – это, в том числе, сигнал, чтобы этих нарушений не было в парламентской составляющей.

Потому что, если сейчас будут массовые «накидывания», особенно во втором туре, что очень вероятно, если мы признаем эту составляющую, мы получим такое же «накидывание» в таком же Юго-Востоке против того же самого Бойко», – заявил политолог.