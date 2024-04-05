Фейковые «ветераны» становятся серьёзной проблемой – депутат Рады

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В украинской армии очень большое количество «мёртвых душ» и фейковых фронтовиков, которые копились с 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Шараскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой процент тех, кто на самом деле находится на передовой, и тех, кто с начала полномасштабной войны даже не видели и не понимали, что это. И тех, кто формально числится. Это большие скандалы, которые сейчас постепенно вскрываются – и с ранениями, и с пребыванием на лечении тех персонажей, которые никогда и не были [на войне], мёртвые души. Это большая проблема», – пожаловался депутат.

Также он пожаловался на несправедливость и особое положение некоторых подразделений в ВСУ.

«И с 2014 года мы так ничего и не научились делать с отказниками, которые целыми ротами… тогда одна ещё бригада ВДВ – одна рота заходит на передовую, а вторая отказывается выезжать с Николаева. Через месяц они едут в Конго работать в миссии ООН по контракту. Отказники», – добавил Шараскин.