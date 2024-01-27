Фейковый крымский вуз лишают финансирования, «сливая» с Киево-Могилянской академией

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Минобразования Украины планирует «реорганизовать» созданный в Киеве фейковый клон крымского университета им. Вернадского – ТНУ, присоединив его к Киево-Могилянской академии.

Это вызвало негодование среди преподавателей, опасающихся потерять кормушку. Они справедливо оценивают объединение мелкого эмигрантского ВУЗа и крупной академии как фактическую ликвидацию. Чтобы сохранить насиженные места, в Киеве было устроено собрание, на котором зависимые от преподавателей студенты изображали негодование и освистали чиновника Минобразования.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», возмущенные представители ТНУ на встрече с замминистра образования Украины Михаилом Винницким освистали чиновника и потребовали сохранить «самостийность», а равно и финансирование ВУЗа. В ответ на это Винницкий развернулся и покинул зал.

«Не может быть никакой реорганизации в период учебного процесса. Не может быть никакой реорганизации без согласования с трудовым коллективом. Не может быть никаких решений в Кабинете министров, а сначала Министерством образования и науки Украины не может подаваться в Кабинет министров, если не будет приглашенных работников профсоюза на встрече. И не может быть никаких согласованных решений без профсоюза. Профсоюз сотрудников Таврического национального университета насчитывает 46 человек. Потому, пожалуйста, я бы хотела, чтобы Министерство образования нас услышало и никаких решений «когда вас объединят» не обсуждалось даже, потому что вы ничего не сделали для того, чтобы согласовать этот вопрос с сотрудниками профсоюза», – вещала вслед уходящему замминистра директор учебно-научного института филологии и журналистики ТНУ Наталья Кущ.

Напомним, украинское Минобразования затеяло масштабное слияние и поглощение ВУЗов для экономии средств госбюджета, мотивируя это также тем, что на Украине сократилось количество студентов.

Фейковый Таврический нацуниверситет же получал госфинансирование благодаря усилиям меджлисовцев и беглых крымских коллаборантов в Киеве.