04.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Фейковый постпред Порошенко обнаружил нового “агента Москвы”

Замглавы Генического райсовета Виктора Краевого обвинили в работе на российские спецслужбы и получении инструкций из Кремля.

Об этом в своем блоге заявил фейковый «постпред Президента Украины по АРК» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заместитель председателя Генического райсовета господин Виктор Краевой вчера безотлагательно уехал в Крым. Очевидно, выполнять озвученные неотложные просьбы поставщиков жилья россиянам. Посмотрим, какие новации будут в решениях райсовета после его возвращения от оккупантов с новыми знаниями и опытом. Печально, что те, кто действительно руководит районом сейчас уже даже не пытаются скрыть своей деятельности», – написал Бабин (на снимке).

Его домыслы развенчал херсонский общественник Геннадий Сивак, который в комментарии «ПолитНавигатору» раскрыл информацию о поездке Краевого.

«Действительно, этот заместитель главы райсовета приезжал в Крым. Только не за инструкциями. У него сын живет в Севастополе. И родился внук. Он приезжал отметить это событие. Получается, это фейковое ведомство фейковые и новости издает», – сказал общественник.

Он также подчеркнул, что в Крыму, в отличие от Украины, не отлавливают украинских чиновников и не садят за решетку.

«Если наши руководители приезжают на Украину, депутаты какие-то, их с ходу арестовывают. А украинские свободно приезжают и никто им ничего не делает и не задерживает», – обратил внимание Сивак.