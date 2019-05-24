Фейковый представитель Украины в Крыму потребовал от Зеленского расширения полномочий

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве продолжают мечтать о расширении полномочий так называемого представительства президента Украины в Крыму, что дало бы возможность готовить кадры для работы на территории полуострова в случае его «деоккупации».

На этом настаивал в ходе форума так называемый представитель президента Украины в Крыму Изет Гданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Представительство президента – это конституционный орган, который подчинён непосредственно президенту Украины и имеет определённые ограниченные функции, определёнными Законом Украины о представительстве, Конституцией и указами президента Украины.

Мы, со своей стороны, проработали предложения касательно изменений в указ 2016 года, где мы предлагаем расширить полномочия представителя президента Украины в Крыму, но мы не можем взять на себя функции касательно, например, бюджетных моментов, это позиция исполнительной власти.

И надо сделать такой орган, надо сделать на материковой части Украины, потому что это также процесс деоккупации и реинтеграции Крыма, потому что, если завтра, например, будет деоккупация, у нас некому там работать.

Это проблема. Это и подготовка кадров и, например, если мы возьмём Министерство топлива и энергетики (АР Крым – прим. ред.), которое должно заработать на территории материка, им нужно сейчас проработать вопрос касательно сохранения ситуации с энергоснабжением к стратегически важным объектам на территории Крыма», – убеждает Гданов.