Фейковый «собор» Порошенко разочаровал даже белорусских «свидомых»

15.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Сочувствующий самостийникам белорусский священник Александр Шрамко (осенью отстранен от служения за публичную критику Патриарха Кирилла), прибывший в Киев по приглашению одного из двух архиереев УПЦ МП, нарушивших запрет на участие в фейковом «объединительном соборе» – Александра Драбинко, поделился своими впечатлениями от увиденного на Софиевской площади в Киеве.

Драбинко и Шрамко в Киеве

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«Немного субъективного, не обессудьте. О том, что речь идет о церкви, понять можно разве что по кадрам на большом экране, где показывают документальные кадры о гонениях на церковь большевиков, о предыдущих попытках украинской автокефалии, о событиях вокруг томоса последнего года.

Мелькают кадры с Порошенко, патр. Филаретом, митр. Макарием. УПЦ МП как бы не существует, упоминается мельком, по необходимости, когда говорится, что церковь сейчас разделена на три части, и то под названием что-то типа «приходы российской церкви в Украине». Но однажды даже показали патр. Алексия с какими-то его великодержавными заявлениями.

Общий фон: политическое мероприятие с этно-державным содержанием. Первый выступающий (кто-то от властей) прямо так и сказал, что это, мол, продолжение Майдана. И собрались, по его мнению, здесь в основном участники Майдана. Все идет в духе «одна держава – одна церква».

Интересно, что менее всего говорится от том, что с Томосом от Константинополя Украинская церковь входит на равных в семью мирового православия. В основном о том, что Украина «избавляется от духовного рабства», обретает полную независимость с получением «своей» церкви. Интересно, а что же было четверть века до этого? Разве не было УПЦ КП и УАПЦ, более чем «своих» церквей? И разве УПЦ МП сейчас куда-то исчезнет, испепеленная фактом наличия «единой» церкви?

Народ же в основном (все очень субъективно, опять же) не производит впечатление сильно вдохновленных. Обычно, при наличии достаточных эмоций, чувства льются через край, люди делятся ими с окружающими, даже малознакомыми. Здесь же как-то все обособлены группками, фоткаются и делают селфи друг с другом на память внутри этих своих групп. Контактируют не очень охотно. На вопросы вежливо отвечают, но не более того.

На наиболее популярный лозунг выступающих «Слава Украине!» отвечают привычным «Героям слава!». Иногда звучит и «Слава Иисусу Христу!», но ответ «Слава Ему навеки» звучит гораздо жиже, иногда даже не разобрать.

Среди присутствующих есть и священники: стоят по-одному или по два-три. С двумя заговорил: оказались оба из УАПЦ из Западной Украины. К ним тоже никто не подходит, кроме явно знакомых.

Вообще ничего похожего на молитву или чего-то религиозного окружающих не наблюдал. Флаги, флаги, флаги, а икон не видно. По крайней мере, я пока не заметил», – констатирует гость из Белоруссии.

Он также комментирует сообщения о свозе массовки.

«…Все организовано, это точно. На Майдане стоят автобусы, оттуда группами идут люди с однотипными флагами. Какие-то стойки с обозначением секторов. Может, я попал в такой сектор, но с кем ни заговорю, то со Львовской, то с Ивано-Франковской обл», – рассказывает Шрамко.