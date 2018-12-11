Фейковый украинский «оппозиционер» Бойко проигрывает даже клоуну Зеленскому

11.12.2018, Киев, Игорь Петров

Петр Порошенко имеет все шансы проиграть уже в первом туре предстоящих выборов президента Украины. Первые места в гонке занимают Юлия Тимошенко и контролируемый олигархом Игорем Коломойским комик Владимир Зеленский. У Порошенко – всего лишь третья позиция, а его удобный спарринг-партнер – фейковый «оппозиционер» Юрий Бойко получает четвертое место.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Результаты распределились следующим образом: 11,9% (или 21,2% тех, кто определился с выбором) проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 8,2% (14,6% тех, кто определился с выбором) – за Владимира Зеленского, 6,5% (11,6% тех, кто определился с выбором) – за Петра Порошенко, 6,2% (11% тех, кто определился с выбором) – за Юрия Бойко, 4,9% (8,7% тех, кто определился с выбором) – за Олега Ляшко, 4,6% (8,2% тех, кто определился с выбором) – за Анатолия Гриценко, 2,3% (4,1% тех, кто определился с выбором) – за Евгения Мураева, 2,2% (3,9% тех, кто определился с выбором) – за Александра Шевченко, 2,1% (3,8% тех, кто определился с выбором) – за Святослава Вакарчука, 1,3% (2,2% тех, кто определился с выбором) – за Андрея Садового.

Других кандидатов готовы поддержать 6% опрошенных (или 10,7% тех, кто определился с выбором). 4,7% вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень. 9,3% решили не участвовать в голосовании, 27,6% еще не определились, за кого голосовать, 2,4% – отказались отвечать на вопросы.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. В нем участвовало 2000 респондентов.

Таким образом, очевидно, что на предстоящих выборах на Украине к власти придет антироссийски настроенная Тимошенко, или же Зеленский – ставленник Коломойского, имеющего отношение к организации массового убийства русских активистов в Одессе 2 мая 2014 года и других репрессий во время Русской весны.

Тем не менее, для Порошенко свежая социология сулит плохие новости, учитывая испорченные отношения с бывшими соратниками по Майдану.

«У Порошенко 6,5 процентов поддержки населения за 20 дней до старта кампании. И это после всего религиозного и военного пиара. Путь в тюрьму каждый день становится всё короче», – комментирует беглый депутат Верховной Рады Александр Онищенко.