15.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Tехнологии, Белоруссия, Запад, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, СМИ, социальные сети, Цензура
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«Фейсбук» расценил цитирование писательницы Алексиевич как распространение фейков




Американская соцсеть «Фейсбук» удалила со страницы «ПолитНавигатора» ссылку на материал, в котором цитировалось интервью белорусской писательницы Светланы Алексиевич белорусской службе американского «Радио Свобода».

Писательница, которой в 2015 году была присуждена Нобелевская премия по литературе, заявила, что распространение коронавируса связано с работой интернета 5G.

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«Фейсбук» расценил точную цитату с указанием источника (американского СМИ) как фейк, сославшись на мнение эксперта.

Примечательно, что ссылка на само интервью продолжает висеть в «фейсбуке» взявшей его журналистки Ганы Сос.

Правда, в самом тексте произошла правка. После сенсационного заявления нобелевской лауреатки появилась приписка в скобках от редакции о том, что связь коронавируса и 5G учеными не подтверждается.

К сожалению, мы не догадались сделать скриншот материала сразу же, как он вышел, но утверждаем: приписка про ученых появилась в нем значительно позже.

Нас удивляет другое. «ПолитНавигатор» внимательно следит за Светланой Алексиевич и находит интересные открытия практически в каждом ее интервью. Правда, в области не медицины, а истории.

Так, недавно нобелевская лауреатка заявила либеральному изданию «Медуза», что белорусские полицаи, сотрудничавшие с фашистами, были обычными сельскими парнями, всю войну просидевшими в своих деревнях, зато партизаны – жестокими убийцами и насильниками.

Если бы «Фейсбук» назвал этот бред фейком и удалил, мы бы даже согласились. Но нет, с чудовищной фальсификацией истории американская соцсеть легко соглашается.

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