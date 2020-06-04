Фейсбук удалил страницу памяти сербских жертв усташеского террора

04.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Страница государственного учреждения Республики Сербской «Мемориальный комплекс Донья Градина» (это место был частью системы усташеских лагерей смерти «Ясеновац») в фейсбуке была удалена администрацией ресурса.

Об этом сообщил сербская редакция радио «Спутник», сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После блокировки страницы «Мемориальный комплекс Донья Градина» ее администратору Марко Янковичу пришло сообщение, в котором было сказано, что это произошло по той причине, что она якобы распространяет ненавистнические высказывания, религиозную нетерпимость и не придерживается правил сообщества.

Мемориальный комплекс Донья Градина.

«В самом начале, когда мы запускали страницу на фейсбук, нам пришлось убрать из описания термин «преступления усташей», чтобы получить возможность зарегистрировать страницу, – рассказал Янкович. – Когда мы 26 мая разместили текст под названием «Грабежи и депортации в лагеря сербов из Босанской и Хорватской Дубицы в мае 1942 года», 1 июня нам заблокировали страницу на 30 дней обосновав это тем, что мы нарушаем правила сообщества фейсбук.

После нашей жалобы мы получили извинения в тот же день с признанием, что они допустили ошибку. Но на следующий день нам дали новую 30-дневную блокировку, на которую мы снова жаловались, и снова получили извинения с тем же формулировками».

Однако после всех этих извинений 3 июня страница мемориального комплекса была удалена окончательно.

Донья Градина – местечко на берегу реки Сава в Республике Сербской во времена единой Югославии была частью мемориального комплекса жертвам усташеского концлагеря смерти «Ясеновац» (другая часть теперь находится на территории Хорватии).

Усташи этапируют сербов в Донья Градину.

В этой болотистой местности в 800 гектаров земли происходили массовые расправы хорватских усташей преимущественно над боснийскими сербами из окрестных сел и городов, а также евреями, цыганами, а также хорватскими и бошнякскими антифашистами. Всего исследователями в этом месте были обнаружены 109 массовых захоронений и по различным данным там были зверски замучены до 365 тысяч человек.