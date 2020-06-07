Фекально-генитальное изнасилование Одессы

07.06.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

«Вся творческая прогрессивная Одесса» опять митинговала за художника, который то ли писал, то ли не писал дерьмом, Александра Ройтбурда. Поводом для митинга послужило очередное увольнение то ли пишущего, то ли нет дерьмом Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея. Предысторию постараюсь урезать — она надоела уже всем кроме творческой прогрессивной общественности.

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Три года назад пишущий или нет дерьмом Ройтбурд выиграл конкурс на должность главы упомянутого музея. Ну как выиграл — после 14-го года каждый, кто топил за майдан, плясал на костях погибших в Доме профсоюзов одесситов и вовремя подгавкивал «Слава Украине!», всегда что-нибудь выигрывал — и тут уже совершенно неважно, «главрыба» это, овощебаза, детки с котиками или музеум.

Одесситы, конечно, опешили. В этом смысле новоиспеченный министр культур-шмультур Украины Александр Ткаченко, которого так, между прочим, по мелочевке, обвиняют в рейдерском захвате одесской киностудии, был совершенно прав, назвав пишущего или не пишущего дерьмом Ройтбурда «чужим и политически и интеллектуально» в Одессе, и подчеркнув, что «местные депутаты испытывают к нему ненависть».

Какие ни есть эти депутаты, а все ж одесские — вот и испытывают. Поэтому и тогда, три года назад, народные избранники из облсовета за кандидатуру рисующего красками или дерьмом Ройтбурда не проголосовали.

Против него сыграли и радикальные националистические воззрения, и поддержка двух майданов, и фекально-генитальное, не всем понятное, так сказать, творчество.

Тогда, наплевав на закон, экс-губернатор Максим Степанов заключил с дерьмописцем или нет Ройтбурдом контракт, все-таки назначив его директором художественного музея. И новая метла принялась популяризировать музей как могла — в частности, трудно забыть выступление в стенах галереи перформанс-группы «Хамерман уничтожает вирусы» в одних трусах.

Но эти ретрограды-бюрократы, эти вот тупорылые, блин, одесские депутаты все не угомонялись — взяли да и проголосовали за расторжение контракта с пишущим или нет дерьмом Ройтбурдом. А он, вцепившись в директорское кресло, обратился в суд. А далее уже пошло нудное сутяжничество, на очередном витке которого апелляционная инстанция подтвердила — досрочное расторжение контракта с пиитом дерьма или нет Ройтбурдом законно! Вон его из музея, вон!

И опять двадцать пять — «мытцив бьют!», «за что стоял майдан?!». Та да, за жопу в музее — не поспоришь.

Не знаю, что за деструдо с законом в головах «очильныкив» местной власти, но и новый губернатор Максим Куцый заявил, что увольнять любителя или нет дерьма Ройтбурда, не собирается (несмотря на решение суда).

А такие же прогрессивные, как и «творческая тилигенция» СМИ, принялись голосить: да как его уволить возможно, за него вон сам Климкин с Луценко вступились?! Да, да, Ройтбурд — как раз они твой мастерски выписанный бличок на жопе и оценят. Промеж глаз у них прямо написано, особенно у Климкина (хотя…), какую живописную школу ты представляешь и т. п. А сам Ройтбурд пригрозил Вселенной Верховным судом. И прихлебаи его, которые на грантоедских подсосах, которым бисеру там отсыпают или глины на один доллар, чтобы они фаллосы, перенимая «батин» опыт, ваяли, тут же подпели «На митинг!».

И вот вся эта свистопляска на фоне бесконечного обсуждения в среде творческой интеллигенции на тему «Пишет Ройтбурд картины дерьмом или нет?». Вот это слава! Это вам не Дали с муравьедом и не Ван Гог с ухом.

Если кто не в курсе, то одесский музей Западного и Восточного искусства всегда проводил различного рода экспертизы. Ну, например, если ментам нужно заключение, является ли нечто порнографией или все же это эротика, то и обращаются они в этот музей.

Десятилетиями. И упомянутый музей дал заключение, что в краске, которую использовал Ройтбурд, замешены фекалии. А экс-директор музея Западного и Восточного искусства Владимир Островский живописал, как в музее, на выставке Ройтбурда, вдруг завоняло и означенную экспертизу просто пришлось провести.

Однако герой нашего повествования гнусную эту инсинуации опроверг — правда только на словах (а музейщики целую бумагу с печатью выдали). Он назвал Островского «мудаком» и добавил, что экспертизу на дерьмо в картинах только судмедэкспертиза подтвердить может.

Как известно, обидеть художника может каждый, поэтому я и уточняю постоянно — мол, то ли писал Ройтбурд дерьмом, то ли нет. Из уважения к его творческому началу.

Хотя, что Ройтбурду меньше всего надо, так это мое участие. Людей противоположных политических взглядов, я бы даже уточнила — здравомыслящих, он называет «глупой ватой». И вообще в защитниках не нуждается. У него они, защитники, и покруче имеются.

Как, например, уже упомянутый министр культуры Александр Ткаченко. Вот его слова.

«Этой истории какой-то неестественной ненависти депутатов местного облсовета к Александру уже три года. Им сложно понять свободных людей. И то, что понятие «искусство» и «свобода» — неразрывны. Будем защищать и эту связь, и Александра Ройтбурда».

Вся вот эта околоройтбурная пена на то и упирает, что гнобит ее-де отсталый совок, этакие огурцовы из «Карнавальной ночи», кондовые политруки, дебилы.

Скажу так… Я и близко не ханжа. И что не одним Айвазовским с Левитаном жив человек понимаю. И что Ройтбурд предположительно хороший менеджер и близко не оспариваю. Но тут, знаете ли такое — если лошадь хорошая, разве это повод устроить вместо музея конюшню? Ну и основной момент — если и сносить оккупантов, то всех скопом, а не одного только прислужника фашистского режима Ройтбурда. Но осадок, что называется, остается. И недоумение. Сейчас поясню.

Помнится, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, во Львове — нет, не накормили всех голодных, а слепили самый большой шоколадный член. Во всяких центрах современного искусства, понастроенных Пинчуком, тоже демонстрируется такое, что Энди Уорхолу с Йоко Оно остается плакать и плакать. Так, пожалуйста, ройтбурды и сочувствующие — вам туда! Нет, им надо вот, по их умозаключению, присосаться именно к наследию «совка». Ей богу, это так же, как они на майдане на пианино «Октябрь» играли. Понимаете? Не на пианино же «Коломыя», такого же в природе нет.

Вот что по этому поводу говорит сам то ли говно, то ли нет Ройтбурд: «Культурофобов раздражает, в частности, то, что мы вдыхаем в музей жизнь. Их устраивал бы застывший в советских стереотипах теплый ламповый мертвый музей, посещение которого теоретически должно вызывать чувство священного трепета перед «прекрасным», но в реальности вызывает зевоту. Их раздражает стирание вековой пыли с экспонатов. Их раздражает переосмысление прошлого и осмысление настоящего».

Вот и у митингующих профодесситов от культурки с хорошими лицами не утихает истерика. Аргумент у защитников извращенца один — противопоставление Ройтбурду старых бюрократов, истребляющих все новое, прогрессивное, откат в серый тоталитаризм. Но где же, позвольте спросить, та грань разумного?! Почему вместо посредственных совковых чинуш должны быть обязательно ройтбурды? Ведь он в том музее разве что не поссал. А, впрочем, я не в курсе.

Почему музей, который я наизусть знаю с детства, нужно превращать во «что-то иное»? Он же не очередная мода на уродские брови, губы, сиськи — он музей! «Преданье старины глубокой» в том числе, а не только яйца Павленского. Этак Ройтбурда можно еще в археологический музей перевести и положить вместо мумии (контракт с ней можно расторгнуть — губернаторам не впервой). А саму мумию нарядить в вышиванку и поставить на Дерибасовской…

А по уровню идиотизма все эти майдан-поэты-художники недалеко ушли. И это они называют «вдыхать жизнь». Только здравый смысл подсказывает, что все с точностью наоборот — они выжигают жизнь и ставят на пепелище картины Ройтбурда. И это как раз тот случай, когда картины говорят сами за себя.