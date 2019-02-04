Femen ностальгируют по временам Януковича

04.02.2019, Киев, Владимир Гладков

За годы правления майданной власти на Украине перестали обращать внимание на то, что при прошлом президенте Викторе Януковиче даже в самых безобидных масштабах вызывало взрыв возмущения.

Об этом в эфире видеоблога киевского журналиста Евгения Куксина «Лысая правда» заявила активистка секс-экстремистского движения Femen Алиса Виноградова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на многих митингах, акциях протеста бьют журналистов, и это особой реакции не вызывает ни среди общества, ни среди тех же журналистов, потому что есть якобы правильные журналисты и неправильные. Если вспомнить времена Януковича, что кто-то там выбил у кого-то телефон, это был скандал. А когда Титушко на кого-то там замахнулся, вспомним, сколько мы про это говорили», – напомнила Виноградова.

«Думаю, это заслуга штампов, грубо говоря, ты – агент Кремля, – отметил Куксин.

«Да, то тебя можно бить, убивать. Понимаете, чем больше будут закручиваться эти гайки, тем потом хуже будет. Это уже начинаются «сталинские времена», когда [называют] «коллаборантами».

Опять же, если вы считаете «коллаборантом» какого-то абстрактного журналиста «NewsOne», докажите это в суде, если он каким-то образом нарушает закон, посадите или запретите заниматься этой профессией. А просто безосновательно называть так этих людей – это совсем не европейская практика. Доходит даже до того, что это касается даже членов семьи отдельных «коллаборантов», – рассказала активистка.

«Это просто возможность сажать людей, которым не нравится Порошенко и этот режим. Это такая история, что мы много критикуем Россию, что там за репосты садят, за то, что сказал, что Путин плохой, но мы идём по той же дорожке», – добавила Виноградова.