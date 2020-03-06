Феминистки заняли трибуну Рады и потребовали декретные отпуска для мужиков

06.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку украинские женщины якобы являются чрезвычайно угнетёнными, Верховная рада должна продолжать проводить политику, предлагаемую феминистками и другими меньшинствами.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат от фракции «Голос» Инна Совсун, одетая в футболку с надписью «I am a Feminist», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Через два дня мы будем отмечать 8 марта. Этот праздник сначала начали отмечать в Штатах и Германии, а потом и на международном уровне. С 1975 года этот праздник отмечают на уровне ООН для того, чтобы формировать глобальное сообщество, для того, чтобы каждая женщина и девочка имеет права и возможности в полной мере реализовывать свой потенциал, строить свою жизнь так, как она хочет и мечтает, а не так, как ей указывают другие.

8 марта – это повод вспомнить о том, каким является сегодняшний мир для женщин и девочек, для нас с вами, народные депутатки, для наших дочерей, для ваших жён, уважаемые народные депутаты.

И этот мир сегодня несправедлив по отношению к девочкам и женщинам. Девочки не могут быть уверенными, что они могут безопасно пройти по улице, зайти в лифт, сесть в такси. Для многих женщин даже собственный дом не является безопасным – не меньше трети украинских женщин указывают, что они испытали психологическое, физическое, или сексуальное насилие от своих мужей или партнёров.

Женщины зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины. Среди украинских избирателей 51% женщин. а среди народных депутатов – только 21%. Для всех этих женщин важно, чтобы во власти были те, кто будет реально понимать их проблемы и защищать их права», – сказала Совсун.

Она подчеркнула, что украинский парламент уже очень многое сделал для решения проблем подобного рода – например, ввёл гендерные квоты для политических партий. Однако, по её мнению, Раде предстоит ещё много такой работы, как, например, сделать обычным явлением декретные отпуска для мужчин.

«Для девочек важно видеть, что женщина может стать не только дочерью и матерью, но и депутаткой, может возглавить министерство, что она может возглавить целую страну, стать учёной и поехать на Северный полюс, как биолог Мария Павловская. А может, даже войти в президиум Национальной академии наук Украины, где сейчас только одна женщина, но суперпрофессиональная Элла Лобанова. Что она может стать успешной профессионалкой, создать успешный бизнес, как основательница компании «Террасофт» Екатерина Костарева.

Украинский парламент уже многое сделал для девочек и женщин. У нас есть партийные гендерные квоты, и более строгая ответственность за неуплату алиментов, есть закон о равенстве прав и возможностей мужчин и женщин, в который наконец-то внесли санкции за гендерно обусловленное насилие. Одобрен закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию.

Но впереди ещё очень много работы: декретные отпуска для мужчин должны стать не просто экзотическим исключением, а нормой. Мы должны создать действенный механизм защиты от преследования для женщин, детей, и других уязвимых групп. Мы должны открывать новые детсады, которых сегодня не хватает, и из-за этого женщины не могут продолжать свою карьеру.

Наша с вами задача – это реализовывать мир, в котором будут воплощаться мечты всех наших сограждан и согражданок, и они смогут их тут реализовывать. Наша задача – не ограничивать, а помогать, не указывать, а поддерживать. Об этом необходимо говорить 8 марта и каждый день», – резюмировала феминистка.

Отметим, рядом с выступавшей стояли другие женщины-депутаты, державшие в руках плакат с надписью: «Не в нашем парламенте».