Феминистки заставили сербских артистов изменить текст песни для Евровидения
Сербские исполнители Бора Дугич и Балкубано, которые в числе других 24 артистов участвуют в национальном отборе на Евровидение, были вынуждены изменить текст своей песни «Большая свадьба» из-за протестов «Независимого женского центра».
В шуточной песне лирический герой угрожает взорвать дом своей любимой, если она ответит отказом на предложение руки и сердца.
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«Независимый женский центр» заявил, что считает недопустимым публичное исполнение этой песни, «призывающий к убийству женщины». По мнению феминисток песня пропагандирует, что женщина должна принадлежать кому-то или умереть.
Телевещатель RTS поддержал феминисток. Правда дисквалифицировать исполнителей не стал, но обязал их изменить текст. Бора Дугич и Балкунбано извинились и подчинились. Теперь герой песни приходит к любимой с кольцом с бриллиантом и говорит, что в случае отказа сердце его окажется разбитым.
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