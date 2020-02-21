Феминистки заставили сербских артистов изменить текст песни для Евровидения

21.02.2020, Москва, Елена Острякова

Сербские исполнители Бора Дугич и Балкубано, которые в числе других 24 артистов участвуют в национальном отборе на Евровидение, были вынуждены изменить текст своей песни «Большая свадьба» из-за протестов «Независимого женского центра».

В шуточной песне лирический герой угрожает взорвать дом своей любимой, если она ответит отказом на предложение руки и сердца.

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«Независимый женский центр» заявил, что считает недопустимым публичное исполнение этой песни, «призывающий к убийству женщины». По мнению феминисток песня пропагандирует, что женщина должна принадлежать кому-то или умереть.

Телевещатель RTS поддержал феминисток. Правда дисквалифицировать исполнителей не стал, но обязал их изменить текст. Бора Дугич и Балкунбано извинились и подчинились. Теперь герой песни приходит к любимой с кольцом с бриллиантом и говорит, что в случае отказа сердце его окажется разбитым.