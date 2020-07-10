10.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Украина
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Феноменально грудастая украинка раскрывает тему и ставит рекорд


Жительница города Лубны Полтавской области Мила Кузнецова стала рекордсменкой Книги рекордов Украины как обладательница самой большой натуральной груди.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала «Центральный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предыдущий рекорд жительницы Винницы Надежды Щербань продержался пять лет и составлял 1 метр 28 сантиметров в обхвате груди.

«Мила Кузнецова имеет 13-й размер груди, а ее обхват – 135 сантиметров 5 миллиметров. Предварительно женщина прошла медицинское обследование, которое засвидетельствовало натуральность ее груди», – говорится в сообщении.


«ПолитНавигатор» уже сообщал, что Надежда Щербань снялась  в эротической фотосессии, а Мила Кузнецова готовится провести дебютный бой в смешанных единоборствах (ММА).

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