Феодосийская нефтебаза продолжает гореть после обстрела, люди отселены – МЧС успокаивает

Любовь Смирнова.  
09.10.2024 16:20
  (Мск) , Феодосия
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Терроризм, Украина


Феодосийская нефтебаза после ракетного обстрела в ночь на 7 октября продолжает гореть.

Новых очагов возгорания за сутки не зафиксировали, а это значит, чтоб взрыва цистерн удалось избежать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Феодосийская нефтебаза после ракетного обстрела в ночь на 7 октября продолжает гореть. Новых очагов...

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После долгого молчания о пожаре высказались руководители двух ведомств МЧС – республиканского главка и министерства республики.

«Работы по ликвидации пожара продолжаются. Сил и средств достаточно. Угрозы населению в настоящий момент нет», – лаконично отчитался начальник ГУ МЧС России Аркадий Ожигин.

Его бывший коллега по главку, перешедший не так давно в МЧС республики Алексей Ерёменко более красноречив.

«Оперативная обстановка на Феодосийской нефтебазе находится полностью под контролем. За прошедшие сутки новых очагов возгорания не произошло. Сил и средств для успешной локализации очагов пожара достаточно. Благоприятные погодные условия также идут нам на руку. Угрозы населению в Феодосии и близлежащих населенных пунктах нет», – заявил министр чрезвычайных ситуаций крымского правительства.

Пожарные тушат очаги возгорания, а также непрерывно поливают соседние резервуары. В работах задействованы силы и средства всей системы РС ЧС республики, включая подразделений МЧС.

Из района чрезвычайной ситуации эвакуировано 1129 человек. Большинство разместились у родных и знакомых, в пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек. Жителей беспокоит загрязнение атмосферы продуктами горения, но Роспотребнадзор уверяет, что в зоне жилой застройки все показатели в норме.

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