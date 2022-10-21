Феодосийский пьяница напросился на три года колонии за глумление над Вечным огнём

21.10.2022  18:23 (Мск), Феодосия
Любовь Смирнова.  
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Вандализм, Вооруженные силы, День Победы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина, экстремизм
Новости Украины

Жителю Феодосии грозит до 3 миллионов рублей штрафа или до 3 лет лишения свободы за жарку каштанов на Вечном огне.

Жаркое понадобилось 29-летнему феодосийцу, чтобы закусить ранее выпитое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жителю Феодосии грозит до 3 миллионов рублей штрафа или до 3 лет лишения свободы...

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«По данным следствия, вечером 19 сентября подозреваемый взобрался на мемориальное сооружение Вечный огонь, где распивал алкогольные напитки, а также поджигал возложенные цветы в присутствии своих знакомых, не обращая внимания на замечания прохожих, – рассказали в региональном главке Следкома. – Тем самым, он публично осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества».

Перед родными защитников и горожанами протрезвевший феодосиец извинился. Но это не избавило его от уголовного дела по ч.3 статьи 354.1 УК РФ – «осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества».

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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