Феодосия может потерять свой символ

27.11.2018, Феодосия, Галина Шершнева

Символ Феодосии, который был изображен на гербе города, башня святого Константина разрушается без реставрации.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал крымский общественник Александр Талипов.

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«Главная достопримечательность города забыта властями. Почти 2,5 года прошло с момента её обрушения и ничего не сделано. Нет проекта реконструкции башни, нет денег на саму реконструкцию. Вначале администрация Феодосии заявляла башня “украинская”, у них на балансе её нет, потом говорила к концу 2017 башня будет восстановлена.. На носу уже 2019 год, а до башни никому дела нет. Обнесли забором, поставили подпорки и на этом всё.. Умиляют деревянные подпорки в окошке, уж они точно башню спасли. На забор упало дерево, так и лежит никому не нужное..», – написал Талипов.

Башня святого Константина — памятник средневековой военной архитектуры. Построена в 1382 году, перестраивалась в 1443 году и позже — турками-османами.

Реставрировалась в 1898 и 1958 годах. В 2016 году осыпалась часть каменной кладки нижней части западной стены башни.

Башня была заполнена мусором, стала по сути общественным туалетом.