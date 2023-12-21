«Фермерам хватит пары метров на кладбище» – в Раде объяснили, как война выгодна укроолигархам

Из-за начала войны с Россией принятая Верховной радой реформа рынка земли провалилась, и теперь сельскохозяйственные угодья «незалежной» отойдут олигархам, а крестьянам останется только «полтора метра на кладбище».

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До войны на Украине был принят закон о продаже сельскохозяйственной земли без референдума, без совета с обществом, вопреки воле народа. Этот законопроект имел два этапа введения в действие. Первый этап: на два года отдавалось право покупать физическим лицам сто гектаров земли для того, чтобы развивать фермерские хозяйства. На два года дали возможность фермерам освоиться, купить землю. Ну, в других странах по 20 лет этот процесс шел. Но на эти два года выпала война. Война, когда наши аграрии не могут продать урожай, когда 70 процентов крестьян ушли на фронт. Уже в селах могил некому копать, потому что там одни женщины остались», – сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что с 1 января 2024 года начнёт действовать свободная распродажа сельскохозяйственной земли, и фермеры окажутся «с носом» – вернее, с оружием в руках на фронте.

«Второй этап реформы, это когда уже юридическим лицам по 10 тысяч гектаров земли можно покупать в одни руки. Вы понимаете, что в мире нигде не существует такого порядка. Максимум, что есть, это 500 гектаров в одни руки. Но здесь 10 тысяч. Вы прекрасно понимаете, что у наших аграриев не то, что нет копейки купить даже 100 гектаров, у них нет сегодня жизни, потому что они ее отдают за Украину. И в это время с 1 января 2024 года начнется вакханалия спекуляции с землей, потому что только спекулянты, коррупционеры, воры, те, кто нажился на войне, смогут покупать эту землю, а крестьяне будут жизнь отдавать. Фермеры, аграрии выступили категорически против этого. Они с петицией обратились к президенту, собрали более 25 тысяч подписей, и они просят отсрочить до завершения войны, плюс два года, чтобы встать на ноги. Но их послали. Послали грубо и сказали, что их интересы никому неинтересны. В это время фермеры сказали, что им оставили два метра земли в окопе и полтора метра земли на кладбище. И если этот закон войдет в силу с 1 января, они начнут действовать уже по-взрослому, а не просто просить на коленях у продажных властей жить в их интересах», – добавила Тимошенко.

После таких претензий лидеры депутатских фракций полчаса посовещались о чём-то за закрытыми дверями, и объявили, что «пришли к компромиссному решению». А после новогодних праздников даже попытаются найти компромисс с пострадавшими фермерами.

«И мы договорились о том, что утром мы встречаемся с премьером и, в том числе обсуждаем этот вопрос, формируем законопроект, который может быть компромиссным. Компромиссным – это оставить юрлица, но немножко, там например, там до 500 гектаров уменьшить объем продажи… И сразу после Нового года вернуться к этому вопросу и попытаться найти компромисс с аграриями. Это мудрое решение», – подытожила обрадованная Тимошенко.